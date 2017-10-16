الأمين العام للخارجية الصحراوية للإذاعة: ننتظر خطوات عملية وملموسة من زيارة كوهلر

جددت جبهة البوليساريو الترحيب بالزيارة التي سيقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017، مبدية استعداد الطرف الصحراوي للتعاون البناء من أجل استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، بتمكين الشعب الصحراوي من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.

وأوضح الأمين العام لوزارة الخارجية الصحراوية محمد السالم أحمد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الصحراويين ينتظرون خطوات عملية وملموسة تضع حدا لتعنت المحتل المغربي وتمرده على الشرعية الدولية على حد تعبيره.

وأضاف أنه علي يقين من أن المبعوث الأممي سيجد التعاون التام من طرف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وسلطات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي أتخذت على مدار العقود الأخيرة، والتي تطالب كلها بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره