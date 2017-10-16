عليوي للإذاعة: عقد لقاء بين الفلاحين ومهنيي القطاع في نوفمبر القادم

أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي عن عقد لقاء خلال شهر نوفمبر القادم مع الفلاحين ومهنيي القطاع لإيجاد حلول فعلية للعراقيل التي يشهدها قطاع الفلاحة ببلادنا.

وقال عليوي " إن القطاع الفلاحي هو العمود الفقري لكل دولة لأنه يمثل الأمن الغذائي في كل الدول و إذا لم تكن الدولة سيدة في أمنها الغذائي وفي مكانتها بين الأمم والشعوب فان استقلالها يعتبر مهددا".

وأوضح عليوي في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أن اللقاء سيتمحور حول بحث عدة مسائل تهم الفلاحين كقضية التموين الفلاحي وتحرير الأرض وإمكانية تذليل العراقيل المرتبطة بالتجديد الريفي" ثم كذلك ما يتعلق بالمعضلات الأساسية التي يتخبط فيها القطاع ومنها "قضايا التسويق والتبريد والتحويل والتغليف بالنسبة للمواد بحيث أن الفلاح مكلف بالإنتاج".