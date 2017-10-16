المجموعة البحرية الأولى للناتو "SNMG-1" ترسو بميناء الجزائر في توقف لأربعة أيام

رست هذا الاثنين بميناء الجزائر, المجموعة البحرية الأولى للناتو المسماة "SNMG-1" في توقف يدوم أربعة أيام, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و "في إطار التعاون العسكري مع منظمة حلف شمال الأطلسي, رست اليوم 16 أكتوبر 2017 بميناء الجزائر, المجموعة البحرية الأولى للناتو المسماة "SNMG-1" في توقف يدوم أربعة أيام".

و خلال هذا التوقف, "سيتم استقبال وفد من المجموعة البحرية من طرف رئيس أركان قيادة القوات البحرية الجزائرية, و ستنفذ كل من سفن المجموعة البحرية الأولى للناتو و وحدتين عائمتين من قواتنا البحرية تمارين للمنع البحري"PASSEX, يضيف المصدر ذاته.

للإشارة, فإن سفن المجموعة البحرية الأولى للناتو "SNMG-1" تتكون من خمس سفن تحت قيادة نرويجية و هي "الفرقاطة النرويجية "F-312 HNOMS Otto Sverdup" و " الفرقاطة البرتغالية F-334 NRP D.Francisco de Almeida" و "الفرقاطة الإسبانية F-83 ESPS NUMANCIA" و كذا "الفرقاطة الهولندية F-805 HNLMS Evertsen" و "سفينة الإمداد الألمانية A-1443 FGS Rh?n".

و يهدف هذا التوقف -حسب ما أشار إليه البيان- إلى "تعزيز التعاون العسكري من خلال تبادل الخبرات بين قواتنا البحرية و منظمة حلف شمال الأطلسي عبر تدعيم التنسيق العملياتي في مجالات المراقبة و الأمن البحريين و كذا تمكين الطرفين من تطوير قدرات العمل المشترك في حالات الأزمة بما يساهم في تعزيز أمننا البحري من أي خطر أو تهديد محتمل".