المجموعة البحرية الأولى للناتو "SNMG-1" ترسو بميناء الجزائر في توقف لأربعة أيام

16/10/2017 - 17:29

من الأرشيف:الفرقاطة النرويجية "F-312 HNOMS Otto Sverdup"

رست هذا الاثنين بميناء الجزائر, المجموعة  البحرية الأولى للناتو المسماة "SNMG-1" في توقف يدوم أربعة أيام, حسب ما  أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و "في إطار التعاون العسكري مع منظمة حلف شمال الأطلسي,  رست اليوم 16 أكتوبر 2017 بميناء الجزائر, المجموعة البحرية الأولى للناتو  المسماة "SNMG-1" في توقف يدوم أربعة أيام".

و خلال هذا التوقف, "سيتم استقبال وفد من المجموعة البحرية من طرف رئيس أركان  قيادة القوات البحرية الجزائرية, و ستنفذ كل من سفن المجموعة البحرية الأولى  للناتو و وحدتين عائمتين من قواتنا البحرية تمارين للمنع البحري"PASSEX, يضيف  المصدر ذاته.

للإشارة, فإن سفن المجموعة البحرية الأولى للناتو "SNMG-1" تتكون من خمس سفن  تحت قيادة نرويجية و هي "الفرقاطة النرويجية "F-312 HNOMS Otto Sverdup"  و "  الفرقاطة البرتغالية F-334 NRP D.Francisco de Almeida" و "الفرقاطة الإسبانية   F-83 ESPS NUMANCIA" و كذا "الفرقاطة الهولندية F-805 HNLMS Evertsen" و  "سفينة الإمداد الألمانية  A-1443 FGS Rh?n".

و يهدف هذا التوقف -حسب ما أشار إليه البيان- إلى "تعزيز التعاون العسكري من  خلال تبادل الخبرات بين قواتنا البحرية و منظمة حلف شمال الأطلسي عبر تدعيم  التنسيق العملياتي في مجالات المراقبة و الأمن البحريين و كذا تمكين الطرفين  من تطوير قدرات العمل المشترك في حالات الأزمة بما يساهم في تعزيز أمننا  البحري من أي خطر أو تهديد محتمل".

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