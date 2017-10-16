افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا

16/10/2017 - 17:49

افتتحت هذا الاثنين بالعاصمة الأثيوبية  أديس أبابا أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي  للاتحاد الإفريقي  المخصصة لدراسة الوثائق التي ستتوج القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي و الاتحاد  الأوروبي, المرتقب عقدها في أبيدجان يومي 29 و 30 نوفمبر 2017, من قبل وزير  الشؤون الخارجية لجمهورية غينياي بصفته الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي و كذا  رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.

و في كلمته الافتتاحية ركز رئيس المجلس التنفيذي بصفة خاصة على أهمية  الشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي و ضرورة انتهاز فرصة القمة  القادمة لتعزيز هذه الشراكة أكثر.

ومن جهتهي أبرز رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أهمية تظافر جهود جميع الدول  الأعضاء في الاتحاد الافريقي لضمان نجاح هذه القمة و حضور هذا الموعد الهمام  بصفوف موحدة و التحدث بصوت واحد.

و يترأس الوفد الجزائري المشارك في هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

 

 

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