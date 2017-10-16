افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا

افتتحت هذا الاثنين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لدراسة الوثائق التي ستتوج القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي, المرتقب عقدها في أبيدجان يومي 29 و 30 نوفمبر 2017, من قبل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غينياي بصفته الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي و كذا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.

و في كلمته الافتتاحية ركز رئيس المجلس التنفيذي بصفة خاصة على أهمية الشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي و ضرورة انتهاز فرصة القمة القادمة لتعزيز هذه الشراكة أكثر.

ومن جهتهي أبرز رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أهمية تظافر جهود جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي لضمان نجاح هذه القمة و حضور هذا الموعد الهمام بصفوف موحدة و التحدث بصوت واحد.

و يترأس الوفد الجزائري المشارك في هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.