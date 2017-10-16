مشاورات بين وزير الاتصال و سفير بلجيكا حول ملتقى عن حرب التحرير الجزائرية

أجرى وزير الاتصالي جمال كعوان و سفير بلجيكا بالجزائري بيار غيون هذا الاثنين بالجزائر العاصمة "مشاورات حول مشاركة وزارة الاتصال في ملتقى حول مساهمة مواطنين بلجيكيين في حرب التحرير الوطني", حسب بيان لوزارة الاتصال.

و جاء في البيان أن "الملتقى الذي موضوعه (جبهة الشمال: البلجيكيون و حرب الجزائر- 1954-1962) والمبرمج ليوم 29 أكتوبر بالجزائر العاصمة أي عشية ذكرى أول نوفمبر 1954 لقي ترحيبا واسعا لدى وزير الاتصال الذي أكد أنه يعتبر هذا واجبا وعرفانا إزاء أولئك الذين دفعهم إيمانهم بالقضية العادلة لشعبنا إلى التضحية بالنفس والنفيس في سبيل العدالة و الحرية".

و أضاف نفس المصدر أن الطرفين أشادا بـ"جودة المتدخلين والمفكرين والمحاضرين والمؤرخين الذين ستكون مساهماتهم و تفاعلاتهم إثراءً للذاكرة التاريخية وللنقاش حول جبهة الشمال إبان حرب التحرير الوطني التي نخلد في هذه الأيام إحدى محطاتها البارزة ألا و هي مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس".

و طمأن كعوان السفير البلجيكي بشأن استعداد دائرته الوزارية لتقديم "كل الدعم اللازم" من أجل إعطاء هذا الملتقى التغطية الإعلامية التي يستحق".