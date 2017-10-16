حوادث المرور: وفاة ثلاثة أشخاص وجرح 119 آخرين نهاية الأسبوع الماضي

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 119 آخرون بجروح في 90 حادث مرور حسبما يومي 13و14 أكتوبر الجاري،حسب ما أوردته حصيلة هذا الاثنين لمصالح الإعلام للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأرجعت ذات المصالح أسباب هذه الحوادث إلى العنصر البشري المتسبب الرئيسي في وقوعها، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والطريق. وعليه تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستخدمي الطريق العامي للالتزام والتقيّد بقواعد السلامة المرورية والتحلي بمزيد من الحذر واليقظة وعدم الإفراط في السرعة خصوصا داخل المدينة،لاسيما أمام المؤسسات التربوية.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 لتلقي البلاغات والاستجابة لانشغالاتهم على مدار 24سا/24سا.

المصدر : واج