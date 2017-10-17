القوات العراقية تعلن السيطرة على مدينة كركوك

أعلنت القوات العراقية أمس الاثنين أنها استعادت السيطرة على مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط المتنازع عليها والخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة الكردية منذ العام 2014.

وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان إن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على عدة مواقع في كركوك من بينها حقول نفط ومنشآت أمنية بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي عن إصداره توجيهات بـ"فرض الأمن" في المحافظة.

وجاء في البيان "أن عمليات فرض الأمن في كركوك بدأت في الساعة 00ر23 يوم الأحد بالتوقيت المحلي وانتهت مرحلتها الأولى في الساعة السادسة "من مساء أمس الاثنين.

وشارك في العمليات بحسب البياني قوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.

وتضمن البيان أسماء المناطق التي استعادتها القوات العراقية .

وشدد البيان على أن "القوات العراقية المشتركة فرضت الامن على عموم مدينة كركوك ومؤسساتها الحكومية" مشيرا إلى أن "القوات أجرت مراسيم رفع العلم العراقي فوق مبنى المحافظة".

رئيس الوزراء يعين محافظا جديدا بالوكالة لكركوك

كما عين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري محافظا لكركوك بالوكالة لحين اختيار محافظ جديد وفق ما ذكر الجبوري مساء امس الاثنين.

وكان البرلمان العراقي قد أقال محافظ كركوك نجم الدين كريم الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بناء على طلب العبادي بعدما أصر على اجراء الاستفتاء على استقلال كردستان في كركوك رغم كونها من المناطق المتنازع عليها.