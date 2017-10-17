قيطوني يعلن عن الانتهاء من الصيغ الأولية لتعديل قانون المحروقات في جوان القادم

أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس الإثنين انه ينتظر الانتهاء من الصيغ الأولية لتعديل قانون المحروقات الحالي في جوان 2018.

وقال مصطفى قيطوني على هامش الأيام المفتوحة على نشاطات الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، إن "ذلك لا يعني أن المشروع المعدل لقانون المحروقات سيكون جاهزا في جوان 2018 بل إن الأمر يتعلق فقط بالصيغ الأولية لهذه المراجعة".

وأضاف الوزير قوله "إننا نعمل على مراجعة هذا القانون وستأتي هذه المراجعة في الوقت المناسب".

وبخصوص استغلال الغاز الصخري قال وزير الطاقة إن العملية لن تكون قبل 5 أو 10 سنوات فيما تبقى الدراسات متواصلة وقدرات الجزائر جد كبيرة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية