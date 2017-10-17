وفاة 39 شخصا وإصابة 1278 آخرين في حوادث مرور خلال أسبوع

17/10/2017 - 12:26

لقي 39 شخصا مصرعهم وأصيب 1278 آخرون بجروح  متفاوتة في 1186 حادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين  الـ8 والـ 14 أكتوبر عبر العديد من مناطق الوطن، حسب حصيلة أوردتها هذا الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصــيلة بولايــة الوادي بوفاة 6 أشخاص وإصابة 24 آخريــن في 20 حادث مرور وقعت بطرقات هذه الولاية.

من جانب آخر، سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 21168  تدخل شملت  مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية من بينها 12534 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، حيث تم إســعاف وإجلاء 1574 جريحا وتحويل 10617 مريضا إلى  المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2308 تدخل سمح بإخـــماد 1813 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

 

 

 

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