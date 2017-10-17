مساهل:تاريخ 17 أكتوبر 1961 "سيبقى راسخا إلى الأبد" في ذاكرة الأمة الجزائرية

أكد وزير الخارجية عبد القادر مساهل هذا الثلاثاء أن تاريخ الـ 17 أكتوبر 1961 "سيبقى راسخا الى الأبد" في ذاكرة الأمة الجزائرية.

وذكر مساهل في رسالة بمناسبة الذكرى الـ56 لمجازر 17 أكتوبر 1961 انه خلال هذا اليوم "خرج مواطنون واثقون بحقهم في الكرامة و مشبعون بحبهم للوطن الى الشارع للتعبير بطريقة سلمية عن رفضهم للإجراءات الجائرة و العنصرية التي اتخذتها القوات الاستعمارية ضد الجالية الجزائرية في فرنسا" مضيفا انهم "تعرضوا وبقساوة كبيرة ودون اي مراعاة للحقوق الانسانيةي لقمع وحشي اعمى أدى الى سقوط العديد منهم".

وأكد ان "17 أكتوبر 1961 يوم الهجرة سيبقى راسخا الى الابد في ذاكرة أمتنا حيث يمثل الى جانب صفحات اخرى كتبت بدم الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف ثمنا ثقيلا دفعته الجالية الوطنية في الخارج من اجل كفاح الشعب الجزائري لاسترجاع استقلاله".

واوضح الوزير ان "هذه الاحداث المأساوية التي ما تزال آثارها عالقة في اذهان الشعب الجزائري يتم احياؤها سنويا في جو مفعم بالكرامة تخليدا لمواطنينا من رجال ونساء واطفال راحوا ضحية هذا العنف اللا انساني".