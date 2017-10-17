توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية جيجل

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية جيجل حسب ما أفاد به هذا الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الناجع للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الـ 16 أكتوبر 2017، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بجيجل/ن.ع.5".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من الوادي/ن.ع.4 برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6 ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و6,3 طن من المواد الغذائية و12 قنطارا من النحاس ومعدات التنقيب عن الذهب، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود وعناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطت 27,3 كيلوغرام من الكيف المعالج و772 قرص مهلوس بكل من تلمسان/ن.ع.2 وأم البواقي/ن.ع.5".

من جهة أخرى، تم "توقيف 61 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وبشار وأدرار وعين قزام".