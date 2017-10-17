سعر النفط يرتفع إلى 87ر57 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط هذا الثلاثاء حيث صعد خام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 87ر57 دولار للبرميل مرتفعا بواقع الثلث تقريبا عن مستوياته في منتصف العام .

ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرا يذكر ليستقر عند 78ر51 دولار للبرميل.

وبعد تداول النفط في نطاق محدود نسبيا لعدة أشهر دعمت خلالها تخفيضات في الإنتاج تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أسعار الخام في حين كبح زيادة الإنتاج الأمريكي الأسواق تحركت الأسعار مرتفعة بشكل كبير هذا الشهر.

يذكر ان اوبك قد اتفقت في ديسمبر 2016 في فيينا مع منتجين مستقلين وعلى رأسهم روسيا على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 8ر1 مليون برميل في اليوم. وقد اتفقوا في ماي الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج الخام تسعة أشهر حتى مارس2018 في مسعى لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام بعد هبوط الأسعار إلى النصف وانخفاض الإيرادات الدول الأعضاء و من خارجها بشدة و ذلك على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة.