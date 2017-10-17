زوخ:خلق أزيد من 12 ألف منصب شغل بفضل عملية إعادة تهيئة البنايات القديمة بالعاصمة

تم خلق أكثر من 12.000 منصب شغل و تشغيل أزيد من 400 مقاول بفضل عمليات إعادة تهيئة و ترميم البنايات و العمارات القديمة بولاية الجزائر حسبما أكده الثلاثاء والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.

و قال زوخ على هامش استقباله لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين حديثا بالجزائر بمقر ولاية الجزائر أنه تم "خلق أزيد من 12.000 منصب شغل و تشغيل أكثر من 400 مقاول بفضل عمليات إعادة تهيئة و ترميم البنايات و العمارات القديمة بولاية الجزائر مضيفا أن الغلاف المالي المخصص لهذه العملية بلغ 4.000 مليار سنتيم لحد الساعة".

و أوضح أنه "سيتم خلال السنة المقبلة ضخ مبالغ مالية إضافية في الغلاف المالي المخصص لترميم البنايات القديمة بولاية الجزائر".

و ذكر في سياق متصل بالغلاف المالي الذي خصص لعمليات الترميم بالقصبة و الذي" بلغ 2.400 مليار سنتيم "موضحا أن المؤسسات المكلفة بهذه العمليات "جلها جزائرية" و ان العمليات الترميمية التي تقوم بها عبارة عن ورشات مفتوحة من أجل تكوين الشباب مع خلق فروع للتكوين المهني".

و ردا عن سؤال متعلق بما تداولته مؤخرا بعض موقع التواصل الاجتماعي بخصوص سحب الدعم المالي الممنوح من طرف اليونسكو للقصبة باعتبارها تراث ثقافي عالمي أكد زوخ أن "هذا الادعاء لا أساس له من الصحة و ان اليونسكو جد راضية و مطمئنة عن الانجازات التي قامت بها الجزائر لترميم القصبة".

أما عن عملية الترحيل الـ 23 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر فلم يدلي الوالي زوخ بتاريخ محدد لانطلاقها بل اكتفى بالقول أن التحضيرات للعملية تجري على قدم و ساق و ان اللجان المختصة لا تزال تدرس ملفات المستفيدين بصفة "دقيقة".

و قال الوالي في مجال الفرز الانتقائي للنفايات أن "هذه العملية لن تنجح إلا بالدعم التام للمواطنين" مضيفا أنه تم "تنظيم حملات تحسيسية اتجاه العاصميين لاسيما لعدم رمي الخبر حيث وصلت كمية الخبز التي ترمى في القمامة بولاية الجزائر 4 أطنان في الأسبوع-حسبه.

و أضاف في ذات الإطار انه تم تجنيد" 800 عون من بينهم طلبة و جمعيات للقيام بعمليات تحسيسية لفائدة العاصميين لتبني الفرز الانتقائي للنفايات و عدم رمي الخبز".

أما بخصوص مشروع تسهيل حركة المرور بولاية الجزائر ذكر زوخ أنه تم إنشاء شركة مختلطة متكونة من مؤسسة ولائية و مؤسسة اسبانية و التي" انطلقت في الدراسات" مضيفا أن" الأشغال التحضيرية لهذه العملية (وضع الأعمدة و الكوابل إلخ.) تجري على قدم و ساق".