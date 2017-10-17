صبغة الشعر قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي

كشفت دراسة جديدة عن وجود علاقة بين استخدام صبغة الشعر وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي، ونصحت الدراسة باستخدام الصبغات التي تحتوي على مواد طبيعية.

وقال صاحب الدراسة الجراح المختص بسرطان الثدي، كفاح مقبل: إن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزيد بنسبة 14 في المائة بين النساء اللواتي يصبغن شعرهن، وفق ما ذكر موقع التايمز the times.

وأضاف الباحث الذي يعمل في مستشفى الأميرة غريس في ماريليبوني بوسط لندن أنه بالرغم من الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات لإثبات هذه النتائج، فإننا توصلنا إلى أن صبغ الشعر بصورة متكررة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وأن ما يثير القلق هو أن تلك الصناعة تدعو النساء لصبغ شعرهن مرة كل 4 أو 6 أسابيع، داعياً النساء لاستعمال الصبغة بصورة أقل من ذلك، واعتماد الصبغات التي تحتوي على منتجات طبيعية.

و أوضح أنه ليس من الضروري أن تكون الصبغة هي التي تتسبب في ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان، معتبرا أنه من الممكن أن تكون النساء اللواتي شاركن في الدراسة يستخدمن منتجات أخرى تساهم في زيادة الخطر.