توزيع 13 ألف كتاب على ملحقات المكتبة المركزية بالمسيلة

تم توزيع 13 ألف كتاب اليوم الثلاثاء لفائدة ملحقات المكتبة المركزية بالمسيلة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة المصادف ل17 أكتوبر من كل سنة حسب ما لوحظ.

و استفادت من هذه العملية 19 ملحقة تابعة للمكتبة الرئيسية بالمسيلة موزعين عبر 13 بلدية بالولاية حسب ما أوضحه مدير الثقافة بالولاية رابح ظريف خلال مراسم الاحتفالات التي احتضنتها المكتبة الرئيسية بالمسيلة.

و استنادا لظريف فإن هذه المبادرة تستهدف تشجيع المطالعة لاسيما في الوسط الريفي و تنشيط الساحة الثقافية ببلديات الولاية.

و سيتم تجسيد عمليات أخرى تصب في نفس السياق خلال الأيام القليلة المقبلة حسب ما أردفه السيد ظريف موضحا بأن منتخبي المجالس الشعبية مطالبون بالانخراط في هذه العملية بالنظر لدورها في الحياة الثقافية للمواطنين المستهدفين ضمن هذه المبادرة.

و سيتم فتح المكتبات المشيدة غير المستغلة لحد الساعة خلال الأشهر المقبلة تطبيقا لقرار والي المسيلة السيد حاج مقداد حسب ما تم إيضاحه.

و تم التذكير بأن ولاية المسيلة تتوفر حاليا على حوالي 50 مكتبة موزعة عبر البلديات ال47 بالولاية في حين لم تكن توجد سوى مكتبة واحدة في سنة 2000 حتى أن عاصمة الولاية كانت محرومة خلال تلك الفترة من هيكل للمطالعة.