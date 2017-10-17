سوناطراك بصدد البحث عن مشاريع مشتركة لتسويق الغاز

أشار الرئيس المدير العام لشركة سوناطراكي عبد المومن ولد قدوري اليوم الثلاثاء في لندني أن هذه سوناطراك بصدد البحث عن إقامة مشاريع مشتركة مع مؤسسات تسويق بهدف بيع الغاز في إطار استراتيجية تصدير جديدة.

و كشف السيد ولد قدوري خلال مداخلته في محاضرة "أويل أند موني" أن الاتفاقيات الجديدة مع الشركات "لا تعتمد على سعر البترول و لا تدوم مدة طويلة"ي مضيفا بالقول "نحاول إيجاد سبل جديدة لتصدير الغاز و نبحث عن إقامة مشاريع مشتركة نتقاسم فيها المخاطر سويا".

و استطرد ولد قدور قائلا "في المستقبل سيصبح الممولون جزءا من العرض لذا يجب علينا إيجاد سبل جديدة لإقامة أعمال"ي مؤكدا ان سوناطراك قد بدأت التفكير في وسائل لإعادة التفاوض حول عقودها مع زبائنها الاوروبيين لأن اغلبيتها تنتهي صلاحيتها سنة 2021.

و أعرب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عن إرادة الجزائر في المحافظة على قطاع الغاز رغم تراجع الانتاج و زيادة الاستهلاك الوطني بنسبة نمو سنوية بلغت 6% و"هذا ما يقتضيي تابع ولد قدوري تشريعا جديدا لإعادة المستثمرين إلى الجزائر و تطوير الموارد الكبيرة للبلد من حيث الغاز الصخري".

و ذكر في ذات الصدد بأن سوناطراك بدأت الانتاج في حقلين للغاز سنة 2017 بما قيمته 20 مليون متر مكعبي مشيرا إلى أن هناك حقلين آخرين سيدخلان حيز الانتاج في سنة 2018.

سوناطراك: تأجيل الأيام العلمية والتقنية إلى شهر أبريل 2018

أكد بيان لمجمع سوناطراك أن الطبعة الـ 11 للأيام العلمية والتقنية المزمع تنظيمها من 19 إلى 22 نوفمبر قد تم تأجيلها إلى الفترة الممتدة من 16 إلى 19 أبريل 2018.

وأوضح ذات المصدر أن لجنة تنظيم الطبعة 11 للأيام العلمية والتقنية أجلت تاريخ هذا الحدث بسب "قيود زمنية".

وستجرى فعاليات الطبعة الـ11 لهذه الايام بمركز الاتفاقيات بوهران تحت عنوان " "ابتكار وشراكة في سياق عالمي للانتقال الطاقوي" ويذكرُ أن الأيام العلمية والتقنية أنشئت عام 1994 في إطار عصرنة المجمع

البترولي الجزائري حيث تجمع كل سنتين تقنيي ومهندسي المجمع إضافة إلى الخبراء من ذوي السمعة العالمية في المجال الطاقوي وكذا في المجالات ذات الصلة كالموارد البشرية والاتصال والتسيير.

وتهدف هذه التظاهرة إلى بناء مجتمع معرفة لخدمة سوناطراك وقطاع الطاقة والاقتصاد الوطني.