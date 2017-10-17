الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس : فوز الكناري على اتحاد الحراش والساورة تطيح بنصر حسن داي

فازت شبيبة القبائل على ضيفها اتحاد الحراش بنتيجة (2-1)، مساء هذا الثلاثاء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو برسم الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم.

و كان أصحاب الأرض متأخرين في النتيجة منذ الدقيقة الـ (22)، عقب افتتاح المهاجم حمزة بانوح باب التهديف لاتحاد الحراش، قبل أن يعدل الكاميروني ايكيدي النتيجة لـ "الكناري" في الدقيقة الـ (30). و عند بداية الشوط الثاني أعطى مهدي بن علجية التقدم للشبيبة ( د 46)، و بعد مرور أكثر من ربع ساعة لعب، ضيع العاصميون فرصة العودة في اللقاء، عندما نجح حارس شبيبة القبائل عسلة في صد ضربة جزاء نفذها بانوح ( د 63).

و إثر هذا الانتصار صعدت شبيبة القبائل مؤقتا إلى المركز الخامس برصيد 11 نقطة رفقة كل من نادي بارادو، اتحاد بلعباس و شبيبة الساروة التي تفوقت على ضيفها نصر حسين

داي بنتيجة (1-0) ببشار، من جانبه يبقى اتحاد الحراش بمفرده في المرتبة الأخيرة، بنقطة واحدة و دون تحقيق أي فوز، وتنقصه مباراة متأخرة أمام اتحاد الجزائر.

وفيما يلي النتائج والترتيب :

- الاثنين 16 أكتوبر:

نادي بارادو - دفاع تاجنانت 1 - 0

- الثلاثاء 17 أكتوبر :

مولودية وهران - مولودية الجزائر 0 - 0

أولمبي المدية - شباب بلوزداد 1 - 1

اتحاد البليدة - اتحاد بلعباس 2 - 2

شبيبة القبائل - اتحاد الحراش 2 - 1

شباب قسنطينة - وفاق سطيف 2 - 1

شبيبة الساورة - نصر حسين داي 1 - 0

اتحاد الجزائر - اتحاد بسكرة (أجلت الى وقت لاحق)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 16 7

2. شبيبة الساورة 14 7

3. شباب بلوزداد 13 7

4. وفاق سطيف 12 7

--. مولودية وهران 12 7

6. نادي بارادو 11 7

--. اتحاد بلعباس 11 7

--. شبيبة القبائل 11 7

9. دفاع تاجنانت 8 7

10. نصر حسين داي 7 7

--. أولمبي المدية 7 7

12. مولودية الجزائر 6 6

13. اتحاد الجزائر 5 4

14.اتحاد بسكرة 4 6

15. اتحاد البليدة 2 7

16. اتحاد الحراش 1 6.