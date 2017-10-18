انطلاق الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى

تنطلق هذا الاربعاء بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية في طبعتها الثالثة، بحضور الوزير الأول احمد أويحيى وأعضاء من الطاقم الحكومي،وكافة رجال الأعمال المنضوين تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات.

وستشهد الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات ، بحضور الحكومة، مناقشة أهم الملفات الاقتصادية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر منذ صيف 2014، بحسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول الذي أوضح أنه سيتم النظر في محاربة البيروقراطية ، وتغيير المنظومة المصرفية والمنظومة التربوية بما يتماشى والوضع الاقتصادي فضلا عن تحرير العقار، مؤكدا أنه من غير المعقول الاكتفاء بمداخيل النفط ، بينما لا تتعدى صادرات القطاع الخاص 300 مليون دولار ومنهم يجب البحث حسب مبتول عن أسباب عدم مساهمة المؤسسة الخاصة في صتدرات الجزائر بشكل مرضي .

وأوضح الخبير الاقتصادي أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا هاما في ظل الأزمة الحالية .

وسيقدم منتدلى رؤساء المؤسسات الذي يضم أكثر من 1500 رجل أعمال ، خطة عمل مستقبلية لمرافقة الحكومة في تسيير الأزمة الاقتصادية والنفطية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية