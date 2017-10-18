مساهل يترأس وموغيريني الدورة الأولى للحوار بين الجزائر و الاتحاد الاروبي ببروكسل

18/10/2017 - 10:01

 يحل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  هذا الاربعاء ببروكسل في زيارة عمل لترأس الدورة الأولى للحوار رفيع  المستوى بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بخصوص الأمن الإقليمي و مكافحة  الارهاب مناصفة مع  فيديريكا موغيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية و الممثلة السامية للاتحاد  الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية

وسيلتقي مساهل خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين برئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني لبحث سبل ووسائل تعميق الحوار البرلماني تزامنا وانعقاد الاجتماع البرلماني المشترك ال16 بين الجزائر و الاتحاد  الأوروبي  ببروكسل يوم 19 أكتوبر  

 هذا وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد استقبل الثلاثاء  بنيامي من قبل رئيس النيجر محمادو ايسوفو الذي  بلغه مشاعر "الأخوة و المودة" من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و كذا  إرادته و التزامه بتعزيز العلاقات الثنائية و التشاور حول القضايا الاقليمية"  و ذلك في إطارجولته لبعض دول منطقة الساحل

المصدر : الاذاعة الجزائرية

 

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