مساهل يترأس وموغيريني الدورة الأولى للحوار بين الجزائر و الاتحاد الاروبي ببروكسل

يحل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الاربعاء ببروكسل في زيارة عمل لترأس الدورة الأولى للحوار رفيع المستوى بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بخصوص الأمن الإقليمي و مكافحة الارهاب مناصفة مع فيديريكا موغيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية و الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية

وسيلتقي مساهل خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين برئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني لبحث سبل ووسائل تعميق الحوار البرلماني تزامنا وانعقاد الاجتماع البرلماني المشترك ال16 بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ببروكسل يوم 19 أكتوبر

هذا وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد استقبل الثلاثاء بنيامي من قبل رئيس النيجر محمادو ايسوفو الذي بلغه مشاعر "الأخوة و المودة" من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و كذا إرادته و التزامه بتعزيز العلاقات الثنائية و التشاور حول القضايا الاقليمية" و ذلك في إطارجولته لبعض دول منطقة الساحل

المصدر : الاذاعة الجزائرية