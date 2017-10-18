أقلـي للاذاعــة : الجامعة الصيفية للأفسيو ستناقش مع الحكومة سبــل تطوير الاقتصاد

أوضح عضو منتدى رؤساء المؤسسات سامي أقلي أن الطبعة الثالثة للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات المقامة هذا الأربعاء بقصر المعارض تتناول المناخ الاقتصادي في الوطن و مخطط عمل الحكومة من جانبه الاقتصادي.

وأضاف سامي أقلي خلاله نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن الورشات تتناول على مدى يومين عدة ميادين و سيتم طرح حلول من أجل تطوير الاقتصاد، و هذا بمشاركة طاقم حكومي على رأسهم الوزير الأول أحمد أويحي.

وأكد ضيف الأولى أن منتدى رؤساء المؤسسات يولي أهمية للشباب و منها أسس "جيل FCE " و هو فضاء مخصص لأقل من 40 سنة يتكفل بفئة المقاولين الشباب و هو متواجد عبر كافة ولايات الوطن، مشيرا إلى تنظيم ورشات شهرية لتكوين الشباب المقاول و مرافقته في المنتدى كما تتم صفقات بين الجيلين و الأولوية تعطى للشركات المنتجة.

و بخصوص العراقيل التي يتلقاها الشاب المقاول قال العضو في منتدى رؤساء المؤسسات لقد قمنا بزيارة لـ 700 شركة منشأة من طرف الشباب و الاستماع إلى انشغالاتهم و كان المشكل الأول الذي يعانون منه هو التمويل يليه العقار الصناعي ثم الاندماج في السوق ، موضحا أن الشباب يواكب التطورات التكنولوجية حيث أغلبهم يعملون بالرقمنة و يتابعون الإصلاحات البنكية الحالية.

و يرى سامي أقلي أنه لاستقطاب الجالية كي تستثمر في الوطن، يجب توفير مناخ أعمال مناسب لأنه في كل اللقاءات الاقتصادية لمسنا أن لها رغبة في المساهمة في التنمية الوطنية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية