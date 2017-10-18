المبعوث الأممي هورست كولر يحل بمخيمات اللاجئين الصحراويين

حل المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الامم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية هورست كولر صبيحة اليوم الاربعاء بمخيمات اللاجئين الصحراويين في زيارة أولى تدوم يومين في اطار جولة في المنطقة لمحاولة بعث مسار السلام الاممي.

وستكون اوسرد أول محطة للسيد كولر الذي استقبل من طرف مسؤولين صحراويين.

وفي اطار زيارته التي تدوم يومين الى مخيمات اللاجئين الصحراوييني سيلتقي السيد كولر الشباب الصحراوي و ممثلين عن جمعية عائلات المفقودين الصحراويين و مسؤول الهلال الأحمر الصحراوي كما سيعقد جلسات عمل مع بعثة المينورسو.

وسيختم السيد كولر زيارته بلقاء مع المسؤولين الصحراويين اضافة الى عقد لقاء آخر مع الامين العام لجبهة البوليزاريوي الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي بمقر الرئاسة.

نشير إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى للمبعوث الأممي في المنطقة منذ تعيينه في سبتمبر الماضي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كمبعوث خاص له في الصحراء الغربية خلفا لكريستوفر روس.

هذا وينوي المبعوث الخاص الأممي إلى الصحراء الغربية القيام بزيارة إلى المنطقة من أجل إعادة بعث مسار السلام بعد تجميد دام 5 سنوات بسبب العراقيل المغربية.

من جهة قد جدد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة أحمد بوخاري

الأسبوع الفارط بنيويورك تأكيده للجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار على "الالتزام التام" للطرف الصحراوي بالعمل مع المبعوث الجديد هورست كوهلر المنتظر في المنطقة من أجل إعادة بعث المسار الأممي.

وأردف المتحدث قائلا "كان موقفنا ثابتا وواضحا وشفافا" مضيفا أنه "موقف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إزاء مسألة تصفية الاستعمار التي يحكمها مبدأ حق تقرير المصير".

إلى ذلك سبق لجبهة البوليساريو أن عبرت عن إرادتها في التعاون مع السيد كوهلر لإنجاح مهمته وذلك خلال استلامه لمهامه يوم الثامن سبتمبر بنيويورك حيث دعت الجبهة الأمم المتحدة إلى السرعة في إيجاد حل عادل ونهائي لمسألة الصحراء الغربية عبر احترام الحق المشروع للصحراويين في تقرير مصيرهم واستقلالهم مع تطبيق القرار (2351) الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة.

وعقد كوهلر (رئيس ألمانيا الأسبق) العديد من اللقاءات والمشاورات من اجل إعادة بعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب حيث تحادث خاصة مع وفد من البوليساريو بقيادة المنسق الصحراوي مع المينورسو محمد خداد حول أفق المسار الأممي بالصحراء الغربية.

وسيكون على المبعوث الأممي الجديد أن يقدم تقريره الأول حول الصحراء الغربية في غضون ستة أشهر.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وعد شهر افريل الفارط بإعادة بعث المفاوضات المتوقفة منذ عام 2012 "بديناميكية جديدة".

للتذكير فان الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و تعد آخر مستعمرة في أفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا.