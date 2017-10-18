الإطاحة بشبكتين إجراميتين تحترفان الاعتداء على مستعملي الطريق السيار بن عنكون- الدار البيضاء

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من الإطاحة بشبكتين إجراميتين تحترفان الاعتداء على مستعملي الطريق على مستوى الطريق السريع الاجتنابي الرابط بين الدار البيضاء وبن عكنون والقيام بسرقة ممتلكاتهم تحت طائلة التهديد والعنف، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الدرك الوطني "كثفوا الدوريات وعمليات الترصد والمراقبة على مستوى هذا المحور، حيث تم توقيف أحد أفراد العصابة، ويتعلق الأمر بالمدعو (خ.ف) البالغ من العمر 24 سنة، بينما لاذ بقية أفراد العصابة بالفرار على متن المركبة التي كانوا يستعملونها في عمليات الاعتداء".

وبعد تكثيف التحريات --يضيف البيان-- "تم تحديد هوية بقية أفراد العصابة الذين تم توقيفهم ببلدية الأربعاء ولاية البليدة، ويتعلق الأمر بكل من (ن.ج)، (د.م)، (س.ع) و(ق.م) الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و27 سنة".

كما أسفرت التحريات أيضا عن "حجز سيارة نفعية تستخدم في ارتكاب الاعتداءات"، حسب نفس المصدر الذي أوضح أن المتورطين في هذه القضية "تم تقديمهم أمام الجهات القضائية بمجرد استيفاء إجراءات التحقيق وتم إيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية".

من جهة أخرى، تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة من "تفكيك شبكة إجرامية أخرى تتكون من ثلاثة أشخاص تنشط على مستوى المقاطعة الإدارية لزرالدة وكانت تستهدف مستعملي الطريق والاعتداء عليهم بواسطة الأسلحة البيضاء لسرقة ممتلكاتهم وأغراضهم حيث كان ضحيتها خمسة أشخاص".

وبعد "تكثيف الأبحاث باستعمال جميع التقنيات ووضع خطة مدروسة ومحكمة، تم توقيف جميع أفراد الشبكة مع حجز أسلحة بيضاء واسترجاع هاتف نقال يعود لأحد الضحايا، كما تم التعرف عليهم من طرف جميع الأطراف الذين كانوا ضحية الاعتداءات والتهديدات بالعنف المتبوع بالسرقة".

وبعد استكمال مجريات التحقيق، "تم تقديم الموقوفين أمام العدالة وإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية".