البروفيسور موحوش للاذاعة : حصة المواطن الجزائري من الماء لا تتعدى 3.5بالمائة من المعدل العالمي

أوضح ابراهيم موحوش أستاذ بالمدرسة العليا للفلاحة أن الجزائرتعيش حالة جفاف لنقص الموارد المائية وهو وضع تفرضه الظروف الطبيعية باعتبار الجزائر يضيف المتحدث تتواجد في المنطقة الأشد جفافا في العالم

واستشهد الاستاذ موحوش خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة بالدراسات الدولية التي تصنف بلادنا من بين البلدان التي تعاني من مشكل المياه بمخزون متجدد سنويا يقدرب 11.5مليار متر مكعب وهو ما يمثل 292م3 حصة الاستهلاك الفردي التي تبقى بعيدة عن المعدل العالمي المقدر ب 6000م3، ما يعني أن حصة المواطن الجزائري من الماء لا تتعدى 3.5بالمائة من المعدل العالمي.

ولمواجهة هذه المعضلة التي تواجه الجزائر ألح المتدخل على أهمية التفكيرفي حلول متوسطة و طويلة الاجل مع تفادي التبذير في الوقت الحالي.

وأوصى المتحدث في هذا الصدد باستخدام التقنيات التي تسمح بانتاج أكبرمع استخدام أقل للمياه وذلك باستعمال أنظمة الري الموفرة للمياه كالسقي بالتقطيرالذي يوفر 70بالمائة من الموارد المائية

و تطرق ضيف الثالثة إلى رسكلة المياه التي اعتبرها حل أساسي على اعتبار أن الجزائر ترمي بأزيد من مليار م3 من المياه المستعملة مشيرا إلى أنه وفي حال استخدام 60 بالمئة فقط من هذه الكمية سترتفع المساحة المسقية من 150الف الى 200الف هكتارهذا إلى جانب الاعتماد على تحلية مياه كحل معقول للأزمة

المصدر : الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة