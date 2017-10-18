أويحيى: تجاوب الشعب مع الرئيس بوتفليقة نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة

اكد الوزير الاول احمد اويحيى ،الاربعا بالجزائر العاصمة، ان "تجاوب الشعب مع رئيسه ما هو الا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة" و التي مكنت من استعادة السلم في البلاد و تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

وقال اويحيى في كلمة له خلال افتتاح اشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات ان "تجاوب الشعب مع رئيسه ما هو الا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة" ي مضيفا ان هذه السياسة "مكنت من استعادة السلم في البلاد وتعزيز التنمية البشرية في كل ربوع الوطن".

واكد الوزير الاول ان التنمية الاقتصادية شهدت " قفزة حقيقية" بفضل السياسة المنتهجة.

وبالمناسبة، عبر اويحيى عن شكره للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة منظمات ارباب العمل على "تأييدهم لرئيس الجمهورية الذي يتطابق مع موقف الاغلبية الساحقة لشعبنا الذي لا يفوت اي فرصة ليجدد تأييده ودعمه واحترامه بل وتقديره للرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج