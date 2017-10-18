إرهــابي خطــير يسلــم نفســه للسلطــات العسكــرية بتمنــراست

سّلم إرهابي خطير نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست، حسبما أكده بيان لوزارة الدفاع الوطني هذا الاربعاء.

وجاء في البيان: ” في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم الإرهابي الخطير المبحوث عنه المسمى “أ. أغالي” نفسه للسلطات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، اليوم 18 أكتوبر 2017، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاث (03) مخازن ذخيرة مملوءة”.

وأضاف البيان: “إن مثل هذه النتائج تأتي لتؤكد أكثر على نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في استئصال ظاهرة الإرهاب والتصدي بكل حزم لأي محاولة لزعزعة استقرار وأمن بلادنا”.

كما أوقفت مفرزة للجش الوطني الشعبي، يوم 17 أكتوبر 2017، عنصري دعم للجماعات الارهابية بتيارت/ن.ع.2، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى قنبلة (01) تقليدية الصنع ببجاية/ن.ع.5.

وفي السياق ، أوقفت مفرزة للجش الوطني الشعبي, الثلاثاء بتيارت , عنصري (2) دعم للجماعات الارهابية ، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى ببجاية قنبلة (1) تقليدية الصنع.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة للجش الوطني الشعبيي يوم 17 أكتوبر 2017ي عنصري (2) دعم للجماعات الارهابية بتيارت( الناحية العسكرية الثانية) فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى قنبلة (01) تقليدية الصنع ببجاية ( الناحية العسكرية الخامسة)".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار( الناحية العسكرية الثانية) 26 مهربا وضبطت 2,7 طنا من المواد الغذائية و 1200 لترا من الوقود و مركبتين (2) ومعدات تنقيب عن الذهب".

في سياق متصل وبكل من تلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم و( الناحية العسكرية الثانية), بشار( الناحية العسكرية الثالثة )، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود وعناصر الدرك الوطني تاجري (2) مخدرات وضبطت 79,7 كيلوغرام من الكيف المعالج و822 قرص مهلوس و2248 وحدة من مختلف المشروباتي فيما تم حجز 23,7 قنطارا من مادة التبغ و 1750 علبة سجائر بكل من بسكرة (الناحية العسكرية الرابعة) وأدرار( الناحية العسكرية الثالثة)".

من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 63 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بتلمسان وعنابة والقالة, في حين تم توقيف 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وسطيف".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج