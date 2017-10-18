بدوي يدعو ولاة الجمهورية إلى إستكمال تطهير القوائم الإنتخابية مع نهاية الشهر الحالي

أشاد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي خلال اللقاء الذي جمعه بولاة الجمهورية هذا الأربعاء بالاندماج الواسع للأحزاب السياسية في الانتخابات المحلية مقارنة بانتخابات 2012.

و قال بدوي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على لقاء مع الولاة والولاة المنتدبين من مقر الوزارة بواسطة تقنية التحادث عن بعد عن طريق الفيديو ,خصص لعرض سير التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية "نسجل بارتياح اندماجهم في العملية الانتخابية و تقديهم لعدد معتبر من القوائم و الذي تجاوز تلك المقدمة سنة 2012 حيث سجلنا في الانتخابات البلدية 9643 قائمة و 637 قائمة في الانتخابات الولائية مقابل 8499 قائمة سنة 2012 في الانتخابات البلدية و 595 في الانتخابات الولائية".

هذا ودعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية الولاة إلى استكمال تطهير القوائم الانتخابية مع نهاية الشهر الحالي.

كما شدد على ضرورة استعمال كل الإمكانات خاصة منها التكنولوجيات الحديثة لبلوغ هذا الهدف.

و أفاد قائلا "يجب أن نعرف أنه أكثر من مليون و نصف مواطن كان معنيا بهاته التنقية و قد بلغنا نسبة 95 بالمائة من قضية تطهير القوائم الانتخابية ".

و أضاف ذات المتحدث "هذا تحدي ينتظر أن نرفعه جميعا قبل نهاية شهر أكتوبر و نتعاهد مع المواطنين الجزائريين و الشركاء السياسيين أننا في نهاية شهر أكتوبر و تزامنا مع هذه المراجعة السنوية سوف نصل إلى أن تكون القوائم الانتخابية مطهرة بنسبة 100 بالمائة"...وقال الوزير" أطلب منكم مرة أخرى أن تستعملوا كل الإمكانيات المتاحة لديكم من وسائل تكنولوجية بالدرجة الأولى لرفع التحدي و بقي لدينا الآن 162 ألف حالة موجودة".

"و الانتقادات تأتينا من بعض الملاحظين لأنها أصبحت الورقة الوحيدة الموجودة في العملية الانتخابية سواء كانوا مواطنين أو من منظمات أخرى حتى و إن كان المجهود الذي بذلتموه ضخما" -بحسب وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي-.

المصدر:الإذاعة الجزائرية