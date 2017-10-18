الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل يعربان عن دعمهما للرئيس بوتفليقة

أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل العمومية و الخاصة هذا الأربعاء بالجزائر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن "مساندتهم و دعمهم الثابت و وفائهم التام".

و جاء في رسالة دعم وجهت لرئيس الدولة بمناسبة الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بمشاركة الوزير الأول أحمد أويحيى و أعضاء من الحكومة أن " الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات و منظمات أرباب العمل العمومية و الخاصة الأخرى يعربون لكم عن مساندتهم ودعمهم الثابت و وفائهم التام".

و قد تلقى الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل "بكل اعتزاز ندائكم خلال مجلس الوزراء الأخير للعمال و المؤسسات للمزيد من التجند و مضاعفة الجهود من أجل تكثيف التنمية الوطنية.

إن هذا النداء يعزز إرادتنا في المساهمة أكثر في تطبيق برنامجكم الرئاسي من أجل البناء الوطني" حسب مذكرة الدعم الموجهة للرئيس بوتفليقة.

و"تلتزم نفس المنظمات بالعمل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تكثيف النمو و ترقية الاستثمارات و ترقية الإنتاج الوطني و تعزيز أداء المؤسسات والعدالة الاجتماعية" حسب ذات الوثيقة.

"ان هذا البرنامجي كما أضافت الوثيقة يندرج في إطار نظرتكم النبيلة من أجل جزائر قوية و سخية جزائر السلم و الأمن و التقدم الاقتصادي و الاستقرار و في كلمة واحدة نظرتكم لجزائر ناشئة تتناسب مع مواردها الحقيقية و الطموحات الشرعية لشعبها".

كما تلتزم المركزية النقابية و منظمات أرباب العمل " ببذل الجهود الضرورية من أجل رفع تحدي التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تنسيق أعمالها مع الحكومة. كما يجددان عزمهما على مواصلة الحوار و التشاور في إطار الثلاثية التي لم يتوقفوا عن تشجيعها".