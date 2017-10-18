انهاء مهام الاسباني لوكاس الكاراز و تعيين رابح ماجر ناخبا وطنيا جديدا

تم رسميا تعيين رابح ماجر مدربا جديدا للمنتخب الجزائري لكرة القدم خلفا للإسباني لوكاس ألكاراز الذي أنهيت مهامه، حسبما اعلنت عنه هذا الأربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) بموقعها الرسمي.

و كانت الهيئة الفيدرالية قد قررت يوم الثلاثاء التخلي عن ألكاراز الذي عوض بدوره التقني البلجيكي جورج ليكانس.

ودفع المدرب الاندلسي ثمن الوجه الشاحب الذي ظهر به الخضر" المقصى من تصفيات كاس العالم 2018 التي تقام دورتها الصيف المقبل بروسيا.

و حسب نفس المصدر، فإن التنصيب الرسمي للمدرب السابق للمنتخب الجزائري و طاقمه الفني الذي يساعده في مهمته، مقررة يوم غدا الخميس بالمركز التقني للفاف بسيدي موسى.

بعد ذلك ينشط ماجر ندوة صحفية بداية من الساعة 11 بمدرج عمر كزال بسيدي موسى بحضور أعضاء الطاقم الفني.

ماجر (58 سنة) هو لاعب دولي سابق توج مع "الخضر" بكأس إفريقيا للأمم 1990 التي احتضنتها الجزائر امام نيجيريا (1-0) كما فاز مع نادي اف سي بورتو البرتغالي بكأس أوروبا للأندية البطلة سابقا (رابطة الابطال حاليا) بعد فوزه على بايرن ميونيخ الالماني (2-1) في نهائي سجل خلاله هدفا بالعقب.

المصدر/واج