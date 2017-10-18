تسليم شطر مشروع ازدواجية الطريق البليدة-المنيعة

يتم نهاية شهر أكتوبر الجاري تسليم الشطر الأخير لمشروع ازدواجية الطريق (الطريق الوطني رقم 01) الرابط بين البليدة و المنيعة ما بين منطقة بليل (الأغواط) وحدود ولاية غرداية الجاري حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الأشغال العمومية و النقل.

و جاء في البيان بأن هذا الشطر الذي يمتد على مسافة 13 كم يندرج في إطار برنامج ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين البليدة و المنيعة بولاية غرداية على طول 848 كم.

و يعد الطريق المعني نقطة أساسية لولاية الأغواط لأنه يربط هذه الأخيرة بالجنوب الكبير لاسيما حقل الغاز بحاسي الرمل و ولاية غرداية التي تشهد حركة مرور هامة يضيف البيان.

كما سيسمح فتح هذا الشطر بتحسين متزايد لشروط السير (السهولة و ربح الوقت في المسار).

و استفادت ولاية الأغواط من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على طول 103 كم بين مقر الولاية و حدود ولاية غرداية مع منفذين في بليل و بوزبير و سبع (7) محولات.