كازاخستان:عقد الجولة الـ7 من المفاوضات السورية في أستانا نهاية أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن الجولة السابعة من المفاوضات السورية في أستانا ستُعقد يومي الـ 30 و الـ31 أكتوبر الجاري.

وذكرت الخارجية ،في بيان لها صباح هذا الخميس،أن الدول الضامنة الثلاث ( روسيا وإيران وتركيا ) اتفقت على عقد الجولة السابعة من مفاوضات أستانا للتسوية في سوريا في الـ 30 و الـ 31 من أكتوبر الجاري .

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا استافان دي ميستورا قد أجرى مباحثات أمس الأربعاء في موسكو مع كل من وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو بشأن الجولة القادمة من مفاوضات "جنيف " للتسوية السورية.