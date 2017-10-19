اختتام الطبعة الـ9 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بدار الأوبرا "بوعلام بسايح"

استقطب حفل اختتام الطبعة التاسعة للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بدار الأوبرا "بوعلام بسايح" أكثر من 1600 شخص وسادت الأجواء البهجة و السرور و إعجاب الجمهور بما قدم لهم من موسيقى عالمية و وصلات جزائرية .

و في هذا الصدد قال محافظ المهرجان عبد القار بوعزارة إن دار الأوبرا "بوعلام بسايح" أصبحت لا تكفي الجمهور المتذوق للفن الراقي ، و أضحت الجزائر قبلة لكبار الموسيقيين العالميين.

تجدر الإشارة إلى أن حفل الاختتام أحيته فرق كل من سوريا ، اسبانيا و روسيا التي عزفت مقطوعات عالمية و جزائرية حيث تفاعل معها الجمهور و صفق لها كثيرا.

من جهته أكد قائد الأوركسترا السيمفونية السورية ميساك باغبو دريان أن سوريا موجودة في كل الظروف حيث كان الدعم كبير جدا للمشاركة السورية و هي موجودة حتى تقول نحن مستمرون في العمل الثقافي و الموسيقي بالرغم من كل الضغوط و الحصار و الحرب.

للتذكير شارك 14 بلدا في المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية مدة خمسة أيام و قد استقطبت أكثر من 10 آلاف وافد على دار الأوبرا و قد كانت إيطاليا ضيفة شرف هذه الطبعة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية