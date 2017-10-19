انطلاق القرعة الخاصة بتحديد الرقم التعريفي الوطني لقوائم الترشيحات هذا الخميس

تجرى هذا الخميس بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة عملية القرعة الخاصة بتحديد الرقم التعريفي الوطني لقوائم ترشيحات مختلف التشكيلات السياسية من أحزاب و تحالفات التي تم قبول ملفات ترشح قوائمها نهائيا.

وطالبت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الأحزاب السياسية التي ستشارك بقوائم مترشحيها في الانتخابات المحلية القادمة بتعيين ممثلين اثنين لحضورالعملية التي تجرى تحت إشراف أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي أكد رئيسها عبد الوهاب دربال في تدخل له عى أمواج القناة الإذاعية الأولى أن هذه القرعة متعلقة بالرقم التعريفي الوطني للمترشحين وستعقبها أكثر من قرعة ستجرى على المستوى المحلي وتخص الاشهار وترتيب بطاقات الترشيحات على مستوى مكاتب التصويت.

وكان عبد الوهاب دربال قد أكد أمس الاربعاء من ولاية تيارت على "حتمية" مراجعة قانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الحالي فيه الكثير من الضمانات الجزائية لأطراف العملية الانتخابية لكنها تبقى غير كافية

ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كل أطرف العملية الانتخابية بما فيها الطبقة السياسية والإدارة وهيئة مراقبة الانتخابات والناخبين بالعمل كل من جانبه كبنى اجتماعية من أجل تحقيق هدف انتخابات نزيهة وشفافة بالجزائر.

المصدر : الاذاعة الجزائرية