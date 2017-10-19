مساهل:الجزائر مستعدة لتقديم المساعدة وتقاسم تجربتها في مكافحة الارهاب مع الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الخميس ببروكسل عن "استعداد" الجزائر لتقديم المساعدة وتقاسم تجربتها مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف.

وصرح وزير الشؤون الخارجية للصحافة بمناسبة انطلاق اشغال الدورة الاولى للحوار رفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في مجال الامن الاقليمي أن "تجربة الجزائر في مجال التصدي للتطرف تحظى باهتمام واسع من قبل الأوروبيين فهم بحاجة لمعرفة مناهج عملنا ونحن مستعدين لتقديم المساعدة وتقاسم هذه التجربة".

في هذا السياق أوضح رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي انطلق اليوم يتمحور حول "مكافحة الارهاب والتطرف العنيف" مبرزا أن الجزائر وضعت "مثل هذه الأليات مع العديد من البلدان الكبرى".

وحسب الوزير فإن الاتحاد الأوروبي والجزائر اللذان اتفقا على ترقية حوار استراتيجي وأمني لمواجهة تحديات الأمن والتنمية المشتركة قد حددا خلال هذه الدورة الأولى للحوار الرفيع المستوى حول الأمن الاقليمي ثلاثة محاور رئيسية وهي "مكافحة الارهاب في ظل اشكالية عودة المقاتلين الأجانب والتصدي التطرف والهجرة غير الشرعية".

وابرز الوزير ان الأمر يتعلق ب "تبادل مقاربتنا و تجاربنا في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف والتفكير سويا حول أفضل السبل لتسيير اشكالية الهجرة غير الشرعية".

وأضاف أن الدورة الأولى لهذا الحوار الاستراتيجي "مكنتنا من تحديد اطار عملنا و كيفيته وبصفة خاصة تحديد مجالات العمل".

كما أوضح مساهل أن أشغال الدورة الأولى للحوار الرفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الاقليمي ستتواصل على مستوى الخبراء مشيرا إلى أن الدورة الثانية لهذا الحوار "ستجرى بالجزائر العاصمة خلال الأشهر الستة القادمة".



هذا وانطلقت أشغال الدورة الأولى للحوار رفيع المستوى الجزائر-الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب اليوم في بروكسل.

وأوضح مصدر ديبلوماسي ان اللقاء الذي يترأسه مناصفة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ورئيسة الدبلوماسية الاوروبية فديريكا موغيريني يهدف الى بعث حوار غير رسمي حول وسائل "توحيد الجهود" لمكافحة الارهاب و "دعم جهود الجزائر"في مجال الاستقرار الاقليمي. واضاف ان "الجزائر تحظى بتجربة عالمية معترف بها في مجال مكافحة الارهاب ويمكنها تقديم تجربة مؤكدة للاتحاد الاوروبي في هذا المجال" مشيرا الى انها تقوم بعمل "معتبر" لتأمين حدودها وتلعب "دورا أساسيا" في استقرار المنطقة.