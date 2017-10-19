توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من عين الدفلى وغليزان

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من عين الدفلى وغليزان،فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى بكل من سكيكدة وباتنة قنبلة تقليدية الصنع ومخبأ للإرهابيين،حسب ما أفاد به هذا الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم الـ 18 أكتوبر 2017، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من عين الدفلى (الناحية العسكرية الاولى) وغليزان (الناحية العسكرية الثانية) فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى بكل من سكيكدة وباتنة (الناحية العسكرية الخامسة) قنبلة (01) تقليدية الصنع ومخبأ (01) يحوي كميات من الأفرشة والألبسة وأغراض مختلفة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر من حرس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من تلمسان ومعسكر وسعيدة (الناحية العسكرية الثانية) ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 237 كيلوغرام. فيما تم حجز 3,6 قنطار من التبغ 600 علبة من نفس المادة و 406 وحدة من مختلف المشروبات بكل من أم البواقي بسكرة (الناحية العسكرية الخامسة) وغرداية (الناحية العسكرية الرابعة)".

في سياق متصل،"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الجمارك بكل من تمنراست وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) 22 مهربا وضبطت 10 أجهزة كشف عن المعادن و39 مولدا كهربائيا و22 مطرقة ضغط ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و70 كيلوغرام من خليط الحجارة وخام الذهب".

من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ21 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والقالة (الناحية العسكرية الخامسة)،فيما تم توقيف 68 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان وبشار وأدرار وورقلة وعين قزام".