المدير العام للصيد البحري:الطفيليات الموجودة بالسردين لا تشكل خطرا على صحة الإنسان

19/10/2017 - 16:17

كشف  المدير العام للصيد البحري بالوزارة طاهر حموش هذا الخميس أن منتوج الثروة السمكية أرتفع هذه السنة بنسبة 10 بالمائة.

و قال المدير العام إن "متوسط الحملات أظهرت استقرار الثروة السمكية و قد سجلنا هاته السنة ارتفاعا في الثروة السمكية و كذا نموا في المنتوج الذي يفوق 10 بالمائة".

و خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء التقيمي لحملات إحصاء المخزون السمكي أكد المسؤول الأول عن الصيد البحري  أن الطفيليات الموجودة بالسردين لا تشكل أي خطر على صحة  المواطن.

و أفاد أنه لوحظ في بعض المناطق وجود أكياس بيضاء داخل الأسماك ،و "قمنا بالتعاون مع الصيادين و المخبر الوطني  لجامعة بجاية  واتضح أن الأمر يتعلق بطفيليات معروفة و هي لا تشكل خطرا على صحة الإنسان و هو ما يتطلب الغسل والطهي الجيد".

المصدر:الإذاعة الجزائرية

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