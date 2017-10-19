المدير العام للصيد البحري:الطفيليات الموجودة بالسردين لا تشكل خطرا على صحة الإنسان

كشف المدير العام للصيد البحري بالوزارة طاهر حموش هذا الخميس أن منتوج الثروة السمكية أرتفع هذه السنة بنسبة 10 بالمائة.

و قال المدير العام إن "متوسط الحملات أظهرت استقرار الثروة السمكية و قد سجلنا هاته السنة ارتفاعا في الثروة السمكية و كذا نموا في المنتوج الذي يفوق 10 بالمائة".

و خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء التقيمي لحملات إحصاء المخزون السمكي أكد المسؤول الأول عن الصيد البحري أن الطفيليات الموجودة بالسردين لا تشكل أي خطر على صحة المواطن.

و أفاد أنه لوحظ في بعض المناطق وجود أكياس بيضاء داخل الأسماك ،و "قمنا بالتعاون مع الصيادين و المخبر الوطني لجامعة بجاية واتضح أن الأمر يتعلق بطفيليات معروفة و هي لا تشكل خطرا على صحة الإنسان و هو ما يتطلب الغسل والطهي الجيد".

المصدر:الإذاعة الجزائرية