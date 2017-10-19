طواف الجزائر 2017: الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة الثانية

فاز الجزائري ياسين حمزة بالمرحلة الثانية من طواف الجزائر للدراجات الهوائية 2017، التي لعبت هذا الخميس بين تقرت وورقلة.

وقطع الفائز في سباق اليوم والمنتمي للمجمع البترولي مسافة الـ 155 كم في 3ساعات و49 دقيقة و05 ثواني متقدما على الأوكراني هولوفاش أولكساند، (3سا 49 د 05ث(من نادي (النصر)، فيما عاد المركز الثالث إلى التونسي علي نويسري، الذي أكمل السباق في (3سا 49 د 29ث).

وبالنسبة لتصنيف القمصان، فقد استأثر علي نويسري بالقميص الأصفر ، في حين أن القميص الأخضر لأفضل عداء فسيتم ارتداؤه غدا من قبل ياسين حمزة. وفيما يتعلق بالقميص البرتقالي فسيعود للمغربي عبد العظيم المتوكل.

وستجري اطوار المرحلة الثالثة من طواف الجزائر هذا الجمعة بين ولايتي ورقلة وغرداية ، بحيث يتعين على المتسابقين قطع مسافة قدرها 127 كيلومتر قبل حط الرحال بوادي ميزاب.

المصدر: الإذاعة الجزائرية