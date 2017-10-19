الكشف عن القائمة القصيرة لجائزة الطاهر وطار

كشفت لجنة تحكيم جائزة الطاهر وطار للرواية المكتوبة بالعربية هذا الخميس عن القائمة القصيرة للروايات المتنافسة, والتي ضمت 6 روايات, حسب بيان لجمعية روافد منظمة الجائزة.

وضمت القائمة رواية "خيام المنفى" لمحمد فتيلينة و"سكوت العارفة ايزابيل تتحدث" لعبد القادر عميش و"شجرة مريم" لسامية بن دريس و"قدس الله سري" لمحمد الأمين بن ربيع و"ما وراء الخط الآخر" لمحمد حيدار و"مؤبن المحروسة يؤذن في فلورنسا" لبلقاسم مغزوشن.

وضمت لجنة التحكيم اسماء بارزة في الجامعة والنقد الجزائري على غرار الباحثة آمنة بلعلى والناقد والجامعي ابراهيم صحراوي والكاتب والجامعي فيصل الأحمر والكاتب الأكاديمي سفيان زدادقة والناقد الجامعي مخلوف عامر.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المتوج بالجائزة يوم 31 أكتوبر الجاري فيما سيتم تسليم الجائزة يوم 3 نوفمبر القادم.

وتدعم وزارة الثقافة وجهات أخرى من بينها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وناشرون الجائزة التي تحمل اسم الروائي الجزائري الكبير طاهر وطار الذي توفي في 2010.