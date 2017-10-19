مقتل اربعة اشخاص وجرح اخرين في حادثي مرور بالجلفة وام البواقي

قتل ثلاثة (3) أشخاص و أصيب آخرون بجروح في حادث سير وقع مساء اليوم الخميس على الطريق الوطني رقم 102 على شطره الرابط بين بلديتي قصر الصبيحي و عين ببوش بولاية أم البواقي فيما لقي طفل مصرعه وأصيبت شقيقته بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء هذا الخميس بالجلفة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأفاد ذات المصدر أن هذا الحادث الذي وقع بالجهة الغربية للولاية على محور الطريق الوطني رقم (1 ب) في شطره الرابط بين بلديتي الإدريسية والدويس بالمكان المسمى " كاف الباز" تمثل في انحراف و انقلاب سيارة سياحية حيث خلف على الفور هلاك طفل عمره (4 سنوات) وإصابة شقيقته البالغة من العمر عامين بجروح مختلفة.

وقد تم إسعاف الطفلة إلى مستشفى الإدريسية الذي حول له جثمان الطفل المتوفي بمكان الحادث. من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.

للإشارة سجلت مصالح الحماية المدنية بالولاية في الساعات الأخيرة وقوع 08 حوادث مرورية خلفت قتيل واحد و 10 جرحى.

3 أشخاص في حادث سير بين قصر الصبيحي و عين ببوش

أشخاص و أصيب آخرون بجروح في حادث سير وقع مساء اليوم الخميس على الطريق الوطني رقم 102 على شطره الرابط بين بلديتي قصر الصبيحي و عين ببوش بولاية أم البواقيي حسب ما علم من المكلف

بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية الملازم شاكر مباركي.

و أفاد ذات المصدر بأن الحادث وقع إثر انحراف ثم انقلاب سيارة كانت ضمن موكب زفاف مما أودى بحياة شاب يبلغ من العمر 34 سنة و شابة (30 سنة) بالإضافة إلى طفلة في العاشرة من العمر تم نقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية من طرف عناصر الوحدتين الثانويتين للحماية المدنية لكل من عين ببوش وقصر الصبيحي.

و تم أيضا إجلاء جريحين اثنين في ذات الحادث إلى مستشفى قصر الصبيحي بالإضافة إلى جرحى آخرين لم يحدد عددهم تم نقلهم على متن سيارات لخواص وفقا لذات المصدر.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم.

تنقلت سلطات الولاية و على رأسها والي أم البواقي جمال الدين بريمي إلى مستشفى محمد بوضياف للإطلاع عن كثب على حالة ضحايا هذا الحادث.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج