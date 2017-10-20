زمالي : نهدف إلى صياغة قانون عمل " فريد و حديث"

20/10/2017 - 15:25

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية ترمي من خلال الإعداد لقانون عمل جديد إلى اعتماد نص " فريد و حديث" مشيرا في هذا السياق إلى أن الوثيقة تم صياغتها " بروح من التشاور". 

وصرح السيد  زمالي خلال لقاء نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات حول' قانون العمل و قابلية التشغيل' قائلا " الهدف المتوخى هو اعتماد نص فريد و حديث من شأنه السماح للمستخدم و العمال بمعرفة حقوقهم و التزاماتهم". 

و إذ أكد الوزير أن نص القانون الجديد سلم للشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين  للوزارة أوضح بأن " بعض التعديلات الواردة  في النص تهدف إلى توضيح أو تقديم  أيضا حات بشأن بعض الأحكام و التي غالبا ما تكون صياغتها مصدرا لتأويلات متباينة من طرف الشركاء الاجتماعيين بل و حتى لتأويلات غالبا غير مطابقة لروح القانون و هذا بغية السماح بتطبيق أفضل". 

و أضاف الوزير بأنه تم التطرق أيضا إلى إدراج " تعديلات جوهرية "و التي أصبحت  ضرورية من أجل تكييف مضمونها للواقع الاقتصادي أو إضافة " أحكام  جديدة" موجهة  لإثراء الإجراء بغية إرساء " سلم  اجتماعي يشكل دون شك إحدى نقاط قوة تشجيع  الاستثمار في سياق اقتصادي و مالي متغير باستمرار و المولد لأوضاع معقدة جدة". 

و أشار السيد  زمالي بهذه  المناسبة  إلى أن الآمر يتعلق من خلال هذا النص " بالسماح بتحديث التشريع الجزائري وفقا للمواثيق الدولية التي  صادقت  عليها الجزائر" مضيفا بأن " أهم الجوانب الرئيسية التي هي محل  مقترحات التعديل تخص لاسيما عمالة الأطفال و المساومة والإجراء ذوي الإعاقة و التحرش الجنسي و كذا عقد المناولة". 

و بخصوص قابلية التشغيل رافع  الوزير بالخصوص لصالح " زيادة عروض التكوين والتي يجب مرافقتها بتنويع في مجالات التكوين التي تستجيب لمتطلبات  السوق وتشجيع المستخدمين على تشغيل  المتدربين و توظيفهم في إطار عقود تجمع بين التكوين و الخبرة المهنية". 

هذا و في لقاء آخر خصص لموضوع "وسائل التكنولوجيا والاتصال :حافز للاقتصاد الوطني" نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات رافعت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون من جهتها لصالح "امتلاك المعارف والتطورات التكنولوجية". 

و أردفت قائلة  " إذا أردنا الاستفادة من الثورة التكنولوجية  ومن مزاياها علينا أن نكون طرفا في استحداثها ". و أوصت بهذه المناسبة " بامتلاك التكنولوجيات الجديدة و بتثمين مفهوم  العمل و بتشجيع الكفاءة و الموارد  البشرية". 

و تجدر الإشارة إلى أنه سيتم اليوم الجمعة التطرق إلى موضوعين : الأول بعنوان " مناخ الأعمال  قانون الاستثمارات حلفاء اقتصاديين " بينما سيتناول  الموضوع  الثاني " الدبلوماسية  الاقتصادية و تطوير الصادرات و اتفاقات  التبادل الحر و كذا العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية".  

 

 

الجزائر