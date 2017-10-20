سباق الدراجات/ دورة الجزائر 2017 : لعقاب يفوز بمرحلة غرداية والتونسي نويسري يحتفظ بالقميص الأصفر

فاز الجزائري عز الدين لعقاب من نادي المجمع الرياضي البترولي، بالمرحلة الثالثة من دورة الجزائر الدولية لسباق الدراجات 2017 التي جرت هذاالجمعة بين مدينتي ورقلة وغرداية،بينما احتفظ التونسي علي نويسري بالقميص الأصفر.

وقطع الجزائري لعقاب مسافة المرحلة المقدرة بـ 98 كلم، في 1 سا: 55 د: 14 ثا، متقدما التونسي علي نويسري وعبد الرحمان منصوري من نادي سوفاك بنفس الزمن.

وتمكن التونسي نويسري من الاحتفاظ بالقميص الأصفر لصاحب الريادة، في حين عاد القميص الأخضر لأحسن عداء لحمزة ياسين، وانتزع عبد الرحمان منصوري القميص الأبيض لأحسن عنصر آمال من نادي سوفاك، أما التونسي حسناوي ناهر فقد تحصل على القميص البرتقالي للعداء الأكثر مثابرة.

وتميزت هذه المرحلة المتوسطة من حيث المسافة برياح رملية جانبية التي أحدثت عديد الأضرار في وسط الدراجين، التي انقسمت إلى عدة مجموعات تضم من 10 إلى 15 دراج.

وفي منطقة زلفانة، انفردت مجموعة تتكون من 14 عداء بمقدمة السباق من بينهم لعقاب الفائز بهذه المرحلة الثالثة، وعرفت حضور العدائين التونسيين، الذين أبانوا عن رغبتهم في الانتصار بمرحلة غرداية.

وقامت هذه المجموعة التي أخذت الطليعة بتكثيف انطلاقاتها عند الوصول إلى وادي نومر والابتعاد أكثر عن الملاحقين الذي عجزوا عن مجاراة الوتيرة التي فرضها الجزائريون من المجمع البترولي ونادي سوفاك وكذا عدائي المنتخب التونسي المصرين على الفوز بمرحلة غرداية.

وفي مدخل منطقة متليلي (25 كلم)،انفرد خمسة عدائين من بينهم الجزائري لعقاب وأربعة تونسيين بمقدمة السباق وتنافسوا على الوصول في غرداية في العدو النهائي.

وستعطى ضربة انطلاقة المرحلة الرابعة يوم السبت من وسط مدينة بريان نحو الأغواط في مسار قدره 145 كلم.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية