المحترف الأول/ الجولة الـ8 : الحراش يسجل أول فوز وقمة الصدارة بين بلوزداد والسياسي اليوم

تغلب اتحاد الحراش على اتحاد البليدة بنتيجة (2-0) الشوط الأول (2-0) في لقاء مقدم عن الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم, جمع بينهما عشية اليوم الجمعة بملعب 20 أوت بالعناصر (الجزائر).

وسجلت أهداف المواجهة من طرف الحاج بوقش عند الدقيقة (20), بعد خطأ فادح من الحارس البليدي واضح الذي سلمه الكرة, قبل أن يضيف هداف الفريق حمزة بانوح الإصابة الثانية عند الدقيقة (30).

و يسمح هذا الفوز الأول لاتحاد الحراش في هذا الموسم بالارتقاء مؤقتا إلى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط تاركا المركز الأخير لفريق مدينة الورود بنقطتين يتيمتين.

و يتوفر اتحاد الحراش على لقاء متأخر سيخوضه لاحقا ضد اتحاد الجزائر يوم الثلاثاء المقبل بملعب عمر حمادي.

و ستجري باقي مقابلات هذه الجولة اليوم السبت فيما اجل لقاء وفاق سطيف اتحاد الجزائر الي تاريخ لاحق

الجمعة:

اتحاد الحراش - اتحاد البليدة 2 - 0

السبت 21 أكتوبر :

بتاجنانت (ملعب لحوى اسماعيل) : دفاع تاجنانت - نصر حسين داي (00سا15)

ببسكرة (ملعب 18 فيفري بالعالية) : اتحاد بسكرة - مولودية وهران (00ر16)

بالجزائر (ملعب 20 اوت) : شباب بلوزداد - شباب قسنطينة (00ر16)

بالمدية (ملعب امام الياس) : اولمبي المدية - شبيبة الساورة (00ر16)

ببلعباس (ملعب 24 فيفري) : اتحاد بلعباس - نادي بارادو (00ر17)

بالجزائر (ملعب عمر حمادي) : مولودية الجزائر - شبيبة القبائل (45ر17)

وفاق سطيف-اتحاد الجزائر (أجل إلى وقت لاحق)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 16 7

2. شبيبة الساورة 14 7

3. شباب بلوزداد 13 7

4. وفاق سطيف 12 7

--. مولودية وهران 12 7

6. نادي بارادو 11 7

--. اتحاد بلعباس 11 7

--. شبيبة القبائل 11 7

9. دفاع تاجنانت 8 7

10. نصر حسين داي 7 7

--. أولمبي المدية 7 7

12. مولودية الجزائر 6 6

13. اتحاد الجزائر 5 4

14.اتحاد بسكرة 4 6

--. اتحاد الحراش 4 8

16 اتحاد البليدة 2 8 .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج