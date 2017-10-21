انطلاق الندوة الأوروبية الـ42 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي بباريس

انطلقت اليوم السبت أشغال الندوة الأوربية الـ 42 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو 2017) بمدينة فيتري سور سين جنوب العاصمة الفرنسية بحضور عدد هام من البرلمانيين و ممثلين عن حكومات مختلف البلدان فضلا عن جمعيات و لجان صديقة مع الشعب الصحراوي.

و يعد هذا الحدث الذي ينظم هذا السنة تحت شعار "تقرير مصير الشعب الصحراويي حق ثابت" و الذي يترأسه رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بيار غالان أهم موعد سنوي لحركة التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي.

و أشرف على الجلسة الافتتاحية عمدة فيتريي جون كلود كينيدي الذي اعتبر أن هدف هذه الندوة هو التذكير ب "القيم الانسانية و حقوق الشعب الصحراوي".

كما عرف افتتاح الندوة تدخل رئيس المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خطري ادوه الذي ذكر بجهود جبهة البوليساريو و رغبة الشعب الصحراوي بأن يحظى "بالاعتراف و احترام" في حقوقه الأساسية "كأمة بهوية وطنية مستقلة و سيادية".

وبالإضافة إلى ممثلي الحكومات التي تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يعرف هذا الموعد أيضا مشاركة نواب و منتخبين وطنيين و دوليين و منظمات سياسية و نقابية و جمعيات صديقة للشعب الصحراوي و كذا منظمات غير حكومية تنشط في مجال الثقافة.

و ستجري أشغال هذه الندوة في جلسة علنية ثم على شكل ورشات لتتكلل يوم الأحد بإعلان نهائي.

كما ستناقش الندوة عدة مواضيع من خلال ورشات و مجموعات عمل ستتطرق لا سيما إلى الوضع السياسي و حقوق الانسان و الموارد الطبيعية و كذا بناء الدولة الصحراوية في المنفى حيث سيبرز المشاركون الجهود التاريخية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و لجبهة البوليساريو منذ سنة 1976.

هذا ويشارك وفد برلماني جزائريي بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني السيد عبد الحميد سي عفيفي في اشغال الندوة الأوروبية الـ 42 التنسيقية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو 2017).

كما ستكون الجزائر ممثلة بأشغال هذه الندوة بوفد للجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بقيادة رئيس اللجنة سعيد عياشي و برلمانيين و مناضلين للحركة الجمعوية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج