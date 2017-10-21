وفاة 24 شخصا وإصابة 43 آخرين في حوادث مرور خلال 48 ساعة

لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 43 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 22 حادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين 19 إلى 21 أكتوبر عبر العديد من مناطق الوطن، حسب حصيلة أوردتها السبت مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية أم البواقي بوفاة 5 اشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح على إثر ثلاثة حوادث مرور مختلفة, وأكبر حصيلة لهذه الحوادث سجلت على مستوى بلدية قصر الصبيحي بوفاة 3 أشخاص وجرح 2 آخرين بسبب انقلاب سيارة من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 102.

وخلال ذات الفترة، سجلت وحدات الحماية المدنية 4570 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن شملت مختلف مجالات الأنشطة وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.

كما تدخل الجهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لأجل إخماد 3 حرائق غابات, 1 أدغال، مع خسائر قدرت بـ5ر61 هكتار من الغابات, 5ر0 من الأدغال وكذا 5700 حزمة من تبن محروق و120 شجرة مثمرة و160 نخلة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج