الجولة 8 : شباب قسنطينة يخرج سالما من موقعة بلوزداد و"الكلاسيكو"يعود للعميد

بقي الرائد شباب قسنطينة محتفظا بصدارة ترتيب البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم"موبيليس"بعد إجراء جولتها الثامنة التي لعبت يومي الجمعة والسبت، والتي كانت مبتورة من لقاء القمة بين بطلي الموسمين الماضيين اتحاد الجزائر ووفاق سطيف، فيما انتهى الكلاسيكو لصالح مولودية الجزائر أمام شبيبة القبائل (2-0) وقد تمكن أشبال المدرب عمراني من خطف نقطة ثمينة من ميدان شباب بلوزداد (0-0)، حيث تعادل الفريقان على كل المستويات وحتى في تضييع ضربات الجزاء، حيث أهدر كل طرف ضربة، ليفترقا على نتيجة أرضت أبناء سيرتا كثيرا، بينما سجل أبناء العقيبة تعادلهم الخامس على التوالي.

وكانت مفاجأة اليوم من نصيب نادي بارادو الذي عاد من سفريته الطويلة إلى بلعباس بالنقاط الثلاثة أمام دهشة المدرب سي الطاهر الشريف الوزاني وجماهير "المكرة"الذين لم يتعرفوا على فريقهم الذي ظهر شاحبا.

هذا الفوز من أمضاء المهاجم بن خليفة يعطيهم الوصافة على بعد ثلاث نقاط من الرائد القسنطيني، رفقة شبيبة الساورة وشباب بلوزداد برصيد 14 نقطة لكل فريق.

وفي ملعب بولوغين تمكن فريق مولودية الجزائر من وضع حد لنتائجها السلبية، حيث حققت فوزها الثاني بعد الأول المسجل في بسكرة خلال الجولة الأولى. وكانت ضحيتها هذه المرة شبيبة القبائل المنهزمة بهدفين نظيفين للاعب درارجة (18 و62).هذا الانتصار ينقذ مؤقتا رأس المدرب الفرنسي كازوني الذي كان مهددا بالإقالة. وتجدر الإشارة إلى أن العميد الذي ارتقى للمركز العاشر بتسع نقاط رفقة دفاع تاجنانت وبلقاء متأخر سيخوضه أمام الجار العاصمي اتحاد الجزائر، سجل هدفين وهو نفس العدد المسجل في ست مباريات.

من جهته سجل أولمبي المدية نتيجة مميزة على حساب الوصيف شبيبة الساورة، الذي تعثر بعد سلسلة من النتائج الايجابية. هدفا اللاعب الباهي (36 و 54) كانا كافيين لمنح فريقه المركز التاسع بمجموع 10 نقاط، بعد أن كان ملازما للمنطقة الحمراء.

وعرفت مباريات اليوم السبت تسجيل ثلاث تعادلات في كل من تاجنانت وبسكرة وملعب 20 أوت بالجزائر.

ففي تاجنانت، نجا الدفاع المحلي من هزيمة محققة أمام نصر حسين داي الذي تلقى هدف التعادل في الدقيقة (90+5) عن طريق بن مختار بعد أن افتتح شويطر باب التهديف للنصرية (56).

وفي بسكرة، عرف اللقاء مهرجانا من الأهداف حيث سجل الفريقان 4 أهداف من بينها ضربتي جزاء. وكان اتحاد بسكرة يأمل في إضافة الفوز الثاني له لهذا الموسم لما تقدم في النتيجة إلى غاية 67 ، حيث عدل المهاجم الوهراني الهدف الثاني بواسطة ضربة جزاء بعد أن سجل هدفه الأول في الشوط الأول (د 19).

وكانت الجولة السابعة قد انطلقت يوم أمس الجمعة بتحقيق اتحاد الحراش لانتصاره الأول لهذا الموسم على حساب الصاعد الجديد اتحاد البليدة (2-0) بهدفين للحاج بوقش (20)، بعد خطأ فادح من الحارس البليدي واضح وهداف الفريق حمزة بانوح(30).

ويسمح هذا الفوز الأول لاتحاد الحراش في هذا الموسم بالارتقاء مؤقتا إلى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط تاركا المركز الأخير لفريق مدينة الورود بنقطتين يتيمتين الذي لا زال يلهث يبحث عن انتصاره الأول.

وكانت هذه الجولة مبتورة من مباراة،اتحاد الجزائر ووفاق سطيف بسبب انشغال النادي العاصمي بمغامرته القارية،حيث سيجري بعد لحظات مباراة الإياب ضد الوداد البيضاوي المغربي لحساب إياب رابطة الأبطال الإفريقية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية