رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم : إتحاد الجزائر ينهزم أمام الوداد البيضاوي /3-1/ ويقصى من المنافسة

أقصي إتحاد الجزائر من منافسة رابطة أبطال إفريقيا عقب انهزامه هذا السبت في إياب الدور نصف النهائي أمام، مضيفه الوداد البيضاوي المغربي (3-1) بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وافتتح اللاعب وليد الكرتي باب التسجيل لصالح الوداد في الدقيقة 26 من الشوط الأول قبل أن يضيف زميله أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وقلص أيوب عبد اللاوي النتيجة لصالح اتحاد الجزائر في الدقيقة 68 ولكن اللاعب بن شرقي عاد من جديد وأضاف الهدف الثالث لصالح الوداد في الوقت بدل الضائع (90+3)، وشهد اللقاء طرد أمين عطوشي لاعب الوداد البيضاوي في الدقيقة 56.

وكان الفريقان قد تعادلا في لقاء الذهاب بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة (0-0) الذي جرى يوم 29 سبتمبر الفارط.

وفي نصف النهائي الآخر، يواجه الأهلي المصري ضيفه النجم الساحلي التونسي غدا الأحد، علما أن نادي سوسة قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية