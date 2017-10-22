حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة هذا الاحد

تنظم وزارة الاتصال، سهرة هذا الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة، وذلك إحياء لليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي جاءت تحت عنوان: "حفاظ على البيئة.. مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية"، سيتم بالمناسبة "تسليم الجوائز تتويجا للأعمال الصحفية المتميزة على اختلاف أنواعها، بما فيها الصورة الفوتوغرافية والصحافة الالكترونية".

وأضاف البيان أن وزير الاتصال، جمال كعوان، "سيقوم بالرد على أسئلة الصحافة الوطنية من خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، بالإضافة إلى مشاركته اليوم السبت 21 أكتوبر بمدينة تيزي وزو في فعاليات إحياء ذكرى اغتيال الإعلامي إسماعيل يفصح، التي ستنظمها جمعية التحدي برعاية والي ولاية تيزي وزو".

وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد دعا في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة أسرة الإعلام لأن تكون "في خدمة المصالح العليا للجزائر بالمساهمة في شرح الحقائق والانتقاد الواقعي لنقائص البلاد ومن خلال ترقية صورة الجزائر لدى باقي دول و شعوب العالم".

وقال رئيس الجمهورية في هذا الشأن: "نعيش جميعا معا مصاعب المرحلة في المجال المالي والاقتصادي، ولقد قررنا أساليب لمواجهتها والاستمرار في نهج البناء والتشييد مع القيام بالإصلاحات الضرورية، كما نعيش في محيط جهوي مثقل بالأزمات والنزاعات البعض منها في جوارنا المباشر، وهو أمر يتطلب منا الحذر واليقظة للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة بلادنا"، مشيرا إلى أن هذه التحديات "هي تحديات الشعب والوطن لا تمييز في مواجهاتها بين مختلف التوجهات السياسية أو بين مختلف الشرائح الاجتماعية، فنجاح الوطن في المجال الاقتصادي هو نجاح جميع أبنائه، كما أن إبقاء الوطن في أمن وسلام هو مكسب روحي لجميع المواطنين".