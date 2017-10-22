سي الهاشمي عصاد للإذاعة :سنصدر قريبا جريدة وطنية ناطقة باللغة الأمازيغية

أعلن الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن محافظته ستصدر قريبا الجريدة الوطنية الناطقة بالأمازيغية حيث تأتي هذه الجريدة التي تعنى بالشأن الوطني بعد دسترة اللغة الامازيغية وبطاقتها الفنية جاهزة.

وأضاف سي الهاشمي عصاد بالقول "ستكون البطاقة الفنية لهذه الجريدة بدعم التمويل العام للدولة مثل الصيغة التي اعددناها مع وكالة الانباء الجزائرية وسيركز هذا المولود الجديد على تغطية الأحداث الوطنية سواء الثقافية والرياضية والسياسية.

وأكد عصاد على جاهزية هذا المشروع للتجسيد بالتوافق مع وزارة الاتصال بحيث سيكون ضمن جدول أعمال اللقاء المقبل معربا عن أمله في اصدار هذه الجريدة التي تندرج في صميم توجهات الدولة.

وذكر في السياق ذاته أن الدستور الجديد ينص على أن اللغة الامازيغية لغة وطنية ورسمية ومخطط عمل الحكومة يقر بصريح العبارة أن كل الوزارات لابد أن تساهم في ترقية اللغة الامازيغية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية