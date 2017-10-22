دراسة : تناول الأسبرين يوميا يحد من سرطان الكبد

أكدت دراسة حديثة أجراها باحثون من مستشفى المحاربين القدامى في " تايبيه " بتايوان أن تناول عقار الأسبرين يومياً يحد من خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى المصابين بفيروس الالتهاب الكبدي " ب ".

وأشارت الدراسة التي نشرها موقع "كونسيومر هيلز داي" الالكتروني إلى أن دراسات سابقة تحدثت عن دور للأسبرين في الحد من السرطان لكن هذه المرة الأولى التي يتم تحديد دوره في درء خطر الإصابة بسرطان الكبد الناجم عن فيروس " ب " والذي يصيب نحو 240 مليون شخص حول العالم .

وحللت الدراسة بيانات 250 ألف مصاب " بفيروس ب "ووجدت أن الذين تناولوا الأسبرين يومياً كانوا أقل عرضة لتطور الإصابة بفيروس " ب " بمقدار خمس سنوات مقارنة بمن لم يتناولونه.

وأكدت الدراسة أن هذه النتائج تساعد الأطباء على تطوير نظام علاج جديد للمصابين بفيروس " ب " أو تقديم وقاية لمنع الإصابة به مستقبلاً.