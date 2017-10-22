وزير الاتصال للإذاعة : الصحافة الجزائرية تتعامل بنضج و مسؤولية مع التحديات التي تواجه الجزائر

وصف وزير الاتصال جمال كعوان قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخاص بترسيم يوم وطني للصحافة بالتاريخي بعد ان كانت هذه الأخيرة تفتقد لمعلم يكرس مسارها وتاريخها.

وتزامنا وإحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر تطرق وزير الاتصال لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الاولى هذا الأحد إلى جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف وهي جائزة الجدارة و الامتيازالتي ستسلم سهرة اليوم وقال في هذا الخصوص " إن اختيار عنوان الحفاظ على البيئة.. مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية جاء من منطلق إبراز دور الاعلام التحسيسي والتوعوي للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين" والذي طالما نبه إليه رئيس الجمهورية في خطاباته .

" إنني أؤمن بوطنية الاعلاميين الجزائريين و الصحافة الوطنية تتعامل اليوم بنضج ومسؤولية مع التحديات التي تواجه بلادنا" هي شهادة جمال كعوان في حق الصحافة الجزائرية ،حيث أشاد ضيف الأولى بانخراط رجال الاعلام في خدمة القضايا الوطنية و الدفاع عن مصالح البلاد مستثنيا بعض الحالات التي أرجعها الى نقص التجربة.

مستقبل الصحافة المكتوبة مرهون بمستقبل سلطة الضبط

واعتبر جمال كعوان أن مستقبل الصحافة المكتوبة مرهون بمستقبل سلطة الضبط التي ستصبح مباشرة بعد تنصيبها سيدة في قراراتها من حيث التنظيم و تأطيرالصحافة المكتوبة و الالكترونية بترخيص النشاط و الإعتراف بالصحفي المحترف وكل ما تعلق بتنفيذ الأحكام الخاصة باخلاقيات المهنة .

الحدث السياسي المتمثل في المحليات القادمة كان له نصيب من حديث وزيرالاتصال الذي أشار بصفته رئيس اللجنة الفرعية المكلفة باعداد برنامج مواكبة كافة مراحل الاقتراع إلى تنظيم اجتماعات دورية والشروع في التحضير للإمكانيات اللوجستية و البشرية حتى تكون الصحافة الجزائرية في مستوى الحدث الوطني بكل مراحله.

وقد شرعت في هذا السياق المؤسسات الاعلامية العمومية مند أسابيع في بث البرامج التحسيسية والإعلامية التي تسبق يوم الاقتراع قبل استقبالها للمترشحين الذين سيعرضون برامجهم الانتخابية .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة