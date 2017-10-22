مسعودي : 2232 كتاب في الصالون الدولي للكتاب وجنوب أفريقيا ضيفة شرف

قال محافظ الصالون الدولي للكتاب حميدو مسعودي أنه تم التحفظ على 97 كتاب من أصل 2232 ألف كتاب سيشارك في الطبعة الثانية والعشرين، مضيفا أن دولة جنوب أفريقيا ستكون ضيفة شرف الصالون.

وأشار مسعودي في ندوة صحفية تسبق انطلاق الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ22 إلى أن 2232 عنوان سيشارك في هذه الطبعة من بينها 30 عنوانا سيكون جزائريا، فيما تم التحفظ على 97 عنوان فقط.

وأوضح أن العناوين المتحفظ عليها أدرجت تحت طائلة قانون 2003 الذي يمنع الكتب التي تمجد الإرهاب أو تدعو للفتنة أو الطائفية أو تخدش الحياء أو العنصرية على حد تعبيره.

من جهة ثانية أوضح محافظ الصالون الدولي للكتاب حميدو مسعودي أن دولة جنوب افريقيا ستكون ضيفة الشرف الطبعة، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد الإتفاق الذي جرى بعد زيارة وزيرة الثقافة لجنوب أفريقيا لبلادنا في فيفري الماضي واتفاقها مع وزير الثقافة على أن تكون بلادها ضيفة شرف صالون الكتاب، و فضلا عن العلاقات المتينة بين البلدين.